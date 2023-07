Antwerp ziet sterkhouder uitvallen op stage

Antwerp is zich volop aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen op stage in Oostenrijk. Eén van hun topspelers moet echter wel even verstek geven.

Topschutter en sterkhouder Vincent Janssen kon woensdag niet deelnemen aan de trainingen bij Antwerp op stage in Oostenrijk. De aanvaller had hinder aan het scheenbeen en hield het bij een apart trainingsschema en dit apart van de groep.

Hij moest echter niet helemaal alleen apart trainen want hij kreeg gezelschap van Kobe Corbainie. De jongeling van Antwerp is erbij op stage, maar is nog herstellend van een voetblessure die hij vorig seizoen op training opliep.

Het weerhield beide heren er wel niet van op een fietstochtje deze middag te maken door de Oostenrijkse bergen. De quiz die woensdagavond gepland staat zullen ze niet aan zich voorbij moeten laten gaan.