Bij Antwerp kreeg hij geen contract, maar nu tekent hij bij ADO Den Haag

Bij Antwerp kreeg hij geen profcontract, maar ondertussen is de Belgische centrale verdediger wel aan zijn weg naar de top aan het werken. Hij krijgt nu de opdracht om ADO Den Haag terug op het hoogste niveau te brengen.

ADO Den Haag is een team dat jarenlang op het hoogste niveau in Nederland speelde, maar nu uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie (Tweede Klasse) in Nederland. Om zo snel mogelijk terug op het hoogste niveau uit te komen hebben ze nu een jonge Belgische centrale verdediger aangetrokken.

Matteo Waem maakt de overstap van MVV naar ADO. Hij tekende een contract voor drie seizoen in Den Haag. Bij MVV speelde hij sinds 2020 en kwam hij 92 wedstrijden. De 23-jarige centrale verdediger speelde voordien in de jeugd van Antwerp. Daar kreeg hij echter geen profcontract.

Matteo Waem op de website van ADO Den Haag: “Na een mooie periode bij MVV Maastricht was het nu tijd voor een nieuwe uitdaging. De gesprekken met de club hebben mij over de streep getrokken om voor ADO Den Haag te kiezen. Het is een grote club in Nederland en de identiteit van de club past bij mij als persoon. Ik kijk er nu al naar uit om in het mooie stadion van ADO Den Haag te mogen spelen.”