20 miljoen voor Sylla: hoe een bescheiden Franse club zo 'n bedrag kan ophoesten voor speler

Voor maar liefst 20 miljoen euro (plus 2 miljoen bonussen) trekt Abakar Sylla van Club naar Strasbourg. Een transferbedrag dat de wenkbrauwen toch eens doet fronsen, zeker omdat de Franse club een bescheiden middenmoter is.

Sportief gezien lijkt het dan ook een vreemde keuze. Elf jaar geleden speelde de club nog in de Franse vijfde klasse, vandaag is het een laagvlieger in de Ligue 1. Terwijl ook de Duitse topclub RB Leipzig interesse toonde, en er uit meerdere grote competities interesse was voor de verdediger.

Strasbourg is vorige maand echter opgekocht door een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Een waar Todd Boehly, eigenaar van Chelsea, hoofdaandeelhouder is. 75 miljoen euro telde BlueCo neer om 100% van de aandelen van de Franse club in handen te krijgen.

Consortium

Todd Boehly wil namelijk een consortium creëren van clubs uit verschillende landen om talenten te stallen en laten doorstromen. Vergelijkbaar met wat Man. City doet met onder meer Lommel. Elk seizoen strijken er in Limburg dure spelers neer, die de facto betaald zijn door het moederbedrijf.

Strasbourg dient als 'feeder club' voor Chelsea, die enerzijds dient als opleidingsbasis, maar anderzijds ook dient om mazen in het net te vinden voor Financial Fair Play. Financiële regels die de Londense club al meermaals aan zijn laars lapte. Strasbourg-voorzitter Marc Keller benadrukt wel dat zijn club en Chelsea twee verschillende identiteiten zijn.