Beckham in de wolken met komst superster, die Amerikaans voetbal naar hoger niveau moet tillen: "Een van mijn dromen is uitgekomen vandaag"

De meest bijzondere dag in de clubgeschiedenis. Zo werd de komst van Lionel Messi gisteren omschreven bij Inter Miami. Ook voorzitter David Beckham deelt dat enthousiasme.

"Tien jaar geleden begon ik het avontuur om aan een nieuw team te bouwen in Miami", begint hij zijn verhaal. "Ik zei toen dat ik droomde van het halen van de beste spelers ter wereld naar deze geweldige stad. Spelers die de ambitie hebben die ik had toen ik naar LA Galaxy ging: helpen het voetbal groter te maken in de Verenigde Staten en in deze geweldige sport iets opbouwen voor de volgende generatie."

Hij is dan ook apetrots met de komst van Lionel Messi. "Een van mijn dromen is uitgekomen vandaag. Ik had niet trotser kunnen zijn. Ik ben zo blij met dat een speler van zijn kaliber naar onze club is gekomen. De nieuwe fase van ons avontuur begint nu. Ik kan niet wachten om Messi op het veld te zien", aldus de Engelse legende.

Ook Messi zelf is klaar om het Amerikaans voetbal naar een hoger niveau te tillen. "Dit is een fantastische kans en samen gaan we verder bouwen aan dit prachtige project. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan in mijn nieuwe thuis", klinkt het bij de Argentijnse superster.