Westerlo snapt niets van wat Anderlecht doet: "Is dat dan goed voor zijn ontwikkeling? Kijk naar De Cuyper ..."

Westerlo heeft op dit moment al enkele versterkingen beet. Maar in één dossier is en blijft het echt slabakken. En dat is bijzonder jammer, ook voor de speler volgens de sterke man van de club.

“De speler wil graag naar Westerlo komen en wij hebben een correct bod neergelegd. De sleutel ligt nu bij Anderlecht", was Jonas De Roeck een paar weken geleden al duidelijk over Lucas Stassin. Maar de deal wordt nu al een paar weken tegengehouden. Nochtans mocht Stassin niet mee met de A-kern van Anderlecht op stage. Bij de B-kern van paars-wit scoorde hij dit weekend nog in een oefenwedstrijd tegen Oudenaarde. Die werd met 4-0 gewonnen. Maar Stassin zelf zou graag nog altijd naar Westerlo komen, om zo toch wat ervaring op te doen op het hoogste niveau. Blokkage De Roeck wil zijn volledige ploeg graag snel op orde hebben, want de competitiestart kondigt zich met tegenstanders Club Brugge, KAA Gent en Anderlecht als bijzonder pittig aan. Stassin speelde afgelopen seizoen 29 wedstrijden in de Challenger Pro League voor de beloften van Anderlecht. Door de komst van Dolberg en het mogelijk blijven van Slimani lijkt een snel debuut in de JPL er niet meteen in. "We deden al drie keer een bod, maar we kregen zelfs geen tegenvoorstel. En onze voorstellen zijn nochtans eerlijk en correct. En nu willen ze hem bij de reserven laten verkommeren?" "Ik denk niet dat het een optie is voor zijn ontwikkeling. Kijk naar De Cuyper. Het is Westerlo dat hem een optie geeft om zich te ontwikkelen. Nu moet hij beginnen denken aan zijn toekomst", aldus sterke man Hasan Cetinkaya in Het Nieuwsblad.