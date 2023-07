'Veel interesse voor overbodige(?) verdediger Club Brugge: verrassende oplossing in de maak'

Bij Club Brugge mag hij mogelijk opnieuw vertrekken, omdat hij er misschien niet op te veel speelkansen moet rekenen. Een oplossing lijkt nabij.

Nadat Abakar Sylla zijn transfer lijkt te gaan afronden voor 20 miljoen euro - plus bonussen - is het mogelijk aan de volgende verdediger om weg te trekken uit Jan Breydel. Ook Jack Hendry staat namelijk nadrukkelijk in de belangstelling.

Hamburg is de laatste ploeg die zich heeft geroerd voor de Schotse verdediger. Volgens The Scottish Sun lijken zij ook over de beste papieren te beschikken.

© photonews

De centrale verdediger kan ook naar verschillende teams uit The Championship, terwijl dus ook het Engelse Burnley van Vincent Kompany zich al roerde.

Hamburg favoriet?

Ook andere clubs uit de Premier League worden genoemd, zoals Wolverhampton, Crystal Palace, Fulham en Nottingham Forest. Hendry zelf zou als Schot de Engelse competitie verkiezen boven de Duitse.

Toch is Hamburg op dit moment het meest concreet voor hem. Zij zouden een koopje kunnen doen, gezien de marktwaarde van de verdediger momenteel drie miljoen euro is.