Een belangrijke ontwikkeling voor Jean Butez? Eén van geïnteresseerde teams doet een opvallende zet

Met zijn reddingen in het doel van Antwerp heeft Jean Butez bij heel wat teams interesse losgeweekt. Het is uiteraard ook de vraag hoe verregaand die interesse in alle gevallen is.

Ondertussen staat ook Nottingham Forest op het lijstje met ploegen die de Antwerp-keeper wel zien zitten. Al beweegt er bij Forest nog wel meer. Het huurde het voorbije seizoen Dean Henderson al van Manchester United en wil volgens verschillende bronnen de 26-jarige Engelsman nu definitief naar Nottingham halen. Transferexpert Ekrem Konur meent dat de onderhandelingen in een verregaande fase zitten. Eerder had The Athletic nog gemeld dat het nog slechts verkennende gesprekken waren. De aan de New York Times gelinkte sportsite linkte Nottingham Forest ook aan Keylor Navas en Jose Sa, indien Henderson niet haalbaar zou blijken. Wellicht geen eerste keuze Met zulke namen die de ronde doen lijkt het er alleszins niet op dat Forest Butez zou halen als eerste keuze. Dan zijn er voor hem zelf misschien wel andere pistes interessanter. In elk geval is het ook voor hem boeiend om verder op te volgen welke beslissingen de Engelse eersteklasser verder nog gaat maken op transfergebeied.