Past Charles De Ketelaere bij PSV? Analist is duidelijk

Charles De Ketelaere wordt bij PSV genoemd en de onderhandelingen zouden goed verlopen. Volgens Aad De Mos zou hij goed bij de Nederlandse club passen.

Na een moeilijk seizoen bij AC Milan lijkt Charles De Ketelaere naar de uitgang te gaan. Milan wil hem verkopen en vraagt zo'n 30 miljoen euro.

Volgens het Eindhovens Dagblad heeft PSV interesse in De Ketelaere. De aankoopprijs zou echter te hoog zijn en daarom zou PSV hem eerst voor een jaar willen huren, om hem daarna te kopen.

Aad De Mos liet zijn licht over de mogelijke transfer schijnen. "Hij is een zeer creatieve speler die het bij Club Brugge goed gedaan heeft", vertelde hij bij het Eindhovens Dagblad. "Ook is hij ondertussen in de selectie voor de Rode Duivels doorgedrongen, wat met al die vedetten niet gemakkelijk is."

Zo denkt De Mos dat De Ketelaere na een moeilijk jaar bij Milan bij PSV wel kan slagen. "Hij is een heel nuchtere en nette jongen. Met zijn techniek en mogelijkheden zou hij bij PSV zeker passen. In een vertrouwde omgeving zou hij bij PSV zeker tot zijn recht komen. Als de transfer er komt, zou ik die zeker toejuichen", aldus De Mos.