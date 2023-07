Waar gaat Romelu Lukaku naar toe? "Ze blijven ervoor gaan"

Romelu Lukaku wou bij Inter Milaan blijven, maar door de flirt met Juventus trok Inter de stekker uit de onderhandelingen. Zo lijkt het dossier rond Lukaku muurvast te zitten.

Ook was er interesse van Saudi Arabië en ze blijven interesse hebben. Volgens Fabrizio Romano blijven de clubs proberen om Lukaku naar daar te krijgen. Alleen wil hij in Europa blijven.

Al is het nog altijd de vraag wat Juventus zal doen. Het deed al een bod van 40 miljoen euro, maar spits Dusan Vlahovic loopt er nog altijd rond. Zo lijkt er in die richting weinig te bewegen.

Understand Saudi clubs keep pushing for Romelu Lukaku — working on new proposal but still waiting to see what’s gonna happen with Juventus. 🇸🇦🇧🇪



Lukaku’s priority has always been to continue in Europe but Saudi side will insist again if Juve deal (priority) won’t happen. pic.twitter.com/wyppsVE06J