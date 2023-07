Miljoenen op komst? 'KAA Gent heeft akkoord rond verdedigende sterkhouder én vindt ook oplossing voor toptalent'

Hein Vanhaezebrouck wacht nog altijd op wat versterkingen bij KAA Gent. Maar eerst lijkt er nog wat uitgaand verkeer op komst.

Ook Joseph Okumu lijkt nu definitief op weg naar de uitgang. De Keniaanse verdediger was er niet bij in de oefenmatch tegen Zulte Waregem en nu lijkt er een akkoord in de maak.

Het Reims van Will Still en de Buffalo's zijn er samen uitgeraakt om de transfer af te ronden. Lyon en Straatsburg toonden ook interesse, maar het wordt dus Reims.

KAA Gent mikt op zo'n 12 miljoen euro voor Okumu en lijkt er uiteindelijk net iets minder voor te gaan vangen. Hij tekent een contract voor vier seizoenen, weet L'Equipe.

Twee jaar geleden betaalde Gent nog zo'n 3,5 miljoen euro voor Okumu aan het Zweedse Elfsborg. Er wordt dus heel wat meerwaarde op hem gehaald.

Chakvetadze

Ondertussen is er ook een oplossing gevonden voor Giorgi Chakvetadze. Volgens Sacha Tavolieri trekt hij uiteindelijk op huurbasis naar Watford.

Ook Metz was voor hem in de markt, maar het wordt dus een Engels avontuur voor de winger van Gent. Bij de Buffalo's kwam hij al langer niet meer in de plannen voor.