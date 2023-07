'Newcastle United zet de toon en zet Manchester City, Chelsea en Liverpool een hak met openingsbod van 95 miljoen euro'

Khvicha Kvaratskhelia was vorig seizoen één van dé absolute sterkhouders bij SSC Napoli. De Italiaanse landskampioen beseft als geen ander dat het héél lastig wordt om hem in Napels te houden.

Vooral uit Engeland is er concrete interesse voor Khvicha Kvaratskhelia. Manchester City, Liverpool FC, Chelsea FC en Newcastle United informeerden al naar zijn voorwaarden. Het spreekt voor zich dat SSC Napoli langs de kassa wil passeren.

Volgens Corriere dello Sport is het Newcastle United die de concurrentie te snel af wil zijn. The Magpies hebben een openingsbod van maar liefst 95 miljoen euro richting Napels gestuurd. Met andere woorden: de toon is gezet.

Minstens honderd miljoen euro

De marktwaarde van de 22-jarige Georgiër wordt dan wel geschat op 85 miljoen euro, maar Napoli liet al weten dat de telefoon zelfs niet zal worden opgenomen voor een bedrag onder de honderd miljoen euro. Wordt ongetwijfeld vervolgd.