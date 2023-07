Met dank aan het Saoedische geld: 'Club Brugge vangt héél mooie som voor overbodige verdediger'

Jack Hendry verlaat Club Brugge definitief. De Schotse verdediger trekt naar Saoedi-Arabië en gaat er voor Ettifaq FC voetballen. De penningmeester van blauw-zwart wrijft zich alvast in de handen.

Het was al even duidelijk dat Jack Hendry geen toekomst meer had bij Club Brugge. De Schot begon zijn blauw-zwart avontuur veelbelovend, maar hij zakte al snel weg. De voorbije maanden droeg hij op huurbasis het shirt van US Cremonese.

De Italianen hadden echter geen trek om de aankoopoptie van zes miljoen euro te lichten. Dat bedrag is echter geen probleem voor Ettifaq FC. Het Laatste Nieuws weet dat het nummer zeven uit de Saudi Pro League het gevraagde bedrag op tafel heeft gelegd.

Punten en komma's

De transfer zal eerstdaags officieel worden gemaakt. Hendry is afgereisd naar de woestijn om de medische proeven af te leggen en de laatste punten en komma's in zijn contract te bespreken.