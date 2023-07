'Barcelona gaat voor pikante transfer en wil héél dure speler weghalen uit Madrid'

João Felix wil naar FC Barcelona. De Portugees heeft geen toekomst meer bij Atlético Madrid. Enig probleem: de Catalanen hebben de centen niet om hem naar Camp Nou te halen.

Het huwelijk tussen João Felix en Atlético Madrid is bekoeld, terwijl Chelsea FC - de Portugees was er de voorbije maanden aan de slag op huurbasis - niet van plan is om de geldbuidel boven te halen om hem definitief naar Londen te halen.

Ook FC Barcelona informeerde al naar de voorwaarden, maar het spreekt voor zich dat het geld niet te rapen is binnen de muren van Camp Nou. Atlético Madrid wil namelijk nog steeds honderd miljoen euro voor de 23-jarige aanvaller.

"Ik wil héél graag naar Barcelona", probeert Felix in de Spaanse media zelf een transfer te forceren. "Ook voor ik naar Atlético Madrid ben gegaan was Barça mijn eerste keuze. Het is een kinderdroom om voor hen te voetballen."