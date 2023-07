OFFICIEEL: Voormalige aanvaller van KAA Gent mag het mooie weer gaan maken in Spanje

Een half seizoen konden we er in België van genieten, maar nu gaat hij het mooie weer maken in Spanje.

Alexander Sørloth speelde in België voor KAA Gent van januari 2019 tot het einde van het seizoen. Hij werd door de Gentenaars gehuurd van het Engelse Crystal Palace. In 22 wedstrijden kwam hij 5 keer tot scoren en vertrok in de zomer terug naar Engeland. Het seizoen nadien volgde een uitleenbeurt aan het Turkse Trabzonspor en daar speelde hij zich in de kijker. Een transfer naar RB Leipzig kwam er voor een som van 20 miljoen euro in de zomer van 2020. Daar was, onder andere door de komst van Loïs Openda, overbodig geworden. Hij maakt nu de mooie transfer naar het Spaanse Villarreal voor een som van 10 miljoen euro.