Mbappé heeft Al Hilal een antwoord gegeven en... 'Saoedische vertegenwoordigers keren wél met PSG-speler terug naar huis'

Dé transfersoap van de zomer is voorbij. Of beter gezegd: één seizoen ervan. Kylian Mbappé heeft de aanbieding van Al Hilal SFC resoluut geweigerd. Maar terwijl de Saoedi's toch in Parijs waren...

Al Hilal SFC was van plan om één miljard euro uit te geven om Kylian Mbappé - de Fransman kon van dat bedrag zelf maar liefst 700 miljoen euro in eigen zak steken - voor één seizoen naar Saoedi-Arabië te halen. De sterspeler van PSG liet inmiddels weten dat hij simpelweg niét geïnteresseerd is. De Saoedische topclub schakelt echter meteen door. De vertegenwoordigers waren dan toch in Parijs en... polsten meteen naar de voorwaarden om Marco Verratti mee te nemen naar de woestijn. En die kaarten liggen een pak eenvoudiger. Geen Mbappé, wel Verratti PSG is tevreden met een transfersom van een slordige vijftig miljoen voor de 30-jarige Italiaan. Ook Verratti zelf heeft oren naar een lucratief avontuur bij Al Hilal. In 't kort: de volgende grote naam mag zijn koffers pakken.