Opvallende transfers in Engeland: Kompany strikt ex-speler RSCA en weer heerlijk filmpje, Liverpool zwaait legende uit

Het is in Engeland al een opvallend en druk transferdagje geweest. Vincent Kompany heeft onder meer zaakjes gedaan en gaat opnieuw samenwerken met Bruun Larsen.

Al is er ook heel wat te doen rond één van de grote namen die wegtrekt uit Engeland. Jordan Henderson voetbalde maar liefst twaalf jaar bij Liverpool en won er alles wat er maar te winnen valt in het profvoetbal. Op zijn 33ste lonkt de woestijn: de middenvelder gaat bij het Saudische Al-Ettifaq spelen.

Ondertussen proberen ze in Burnley zich net zo goed mogelijk te versterken, onder meer met de komst van Jacob Bruun Larsen. De Deen werkte in het seizoen 2020-2021 al samen met Vincent Kompany bij Anderlecht en gaat dat nu dus over Het Kanaal doen. Burnley slaagde er ook weer in om de transfer op unieke wijze aan te kondigen.

Nog in de Premier League heeft Bournemouth er een doelman bij. Ionut Radu, de 26-jarige Roemeen die eigendom is van Inter Milaan, gaat tot het einde van het seizoen op huurbasis bij Bournemouth spelen. De voorbije seizoenen werd Radu al verschillende keren uitgeleend aan allerlei ploegen.