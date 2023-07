FC Barcelona heeft zijn blik gericht op Rode Duivel

FC Barcelona is volop bezig met terug uit het (financieel) dal te kruipen. Daarvoor hebben ze een Rode Duivel op het oog.

Volgens verschillende Spaanse media heeft FC Barcelona Yannick Carrasco op het oog. Ze willen zo snel mogelijk een bod doen op de 29-jarige Rode Duivel. Het is niet de eerste keer dat FC Barcelona interesse toont in de winger, maar deze keer zou het echt concreet zijn.

Carrasco is aan zijn tweede periode bezig bij Atlético Madrid. De eerste periode begon in de zomer van 2015 toen hij overkwam van het Franse AS Monaco. In februari 2018 werd hij voor 30 miljoen euro verkocht aan het Chinese DL Pro, maar keerde op uitleenbasis terug twee jaar later.

Atlético Madrid legde hem nadien opnieuw definitief vast met nog een contract dat loopt tot medio 2024. Met de club uit de hoofdstad werd hij éénmaal Spaans kampioen en won hij de Europa League. Ondertussen zit hij al aan 66 caps voor de Rode Duivels waarin hij negenmaal tot scoren kwam.