Van Bommel en Antwerp krijgen goed én slecht nieuws voor eerste competitiematch

Antwerp pakte vorige week al zijn eerste prijs van het seizoen. Zondag begint het tegen Cercle Brugge aan het nieuwe Belgische seizoen.

En voor de match van zondag had Antwerp-trainer Van Bommel goed nieuws. Hij kan namelijk weer rekenen op de Antwerp-topschutter van vorig seizoen, Vincent Janssen. De Nederlander ontbrak tijdens de Supercup.

"We trainen zaterdag nog een keer, maar de kans is groot dat Vincent erbij is, ja. Ik ga ervan uit dat hij kan spelen. Starten zou ook moeten lukken", zei Van Bommel op zijn persconferentie. Maar of Janssen ook effectief zal starten, dat liet Van Bommel nog in het midden.

Nog geen Ekkelenkamp

Tijdens de Supercup moest Antwerp ook de Nederlander Jürgen Ekkelenkamp missen. Hij raakt al zeker niet fit voor komende zondag. Hij heeft volgens Van Bommel nog een paar weken extra nodig om te herstellen.

De Zweed Jacob Ondrejka nam tijdens de Supercup zijn plaats in en dat kan zondag weer het geval zijn. "Hij kan zowel centraal als op de flanken. Altijd mooi als spelers op meerdere posities uit de voeten kunnen"; was Van Bommel positief over de Zweed.