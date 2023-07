Antwerp-aanwinst verklapt nu al hoe hij zijn goals zal maken en lijkt garant te staan voor een paar 'beauties'

Antwerp lijkt met Jacob Ondrejka een talentje beet te hebben. De 20-jarige Zweedse flankaanvaller heeft een prachtige traptechniek en staat te trappelen om dat aan de fans van The Great Old te laten zien.

Bij Antwerp zal hij evenwel ook defensief werk moeten opknappen. "In Zweden moesten we de hele tijd mee verdedigen. We waren meer wingbacks dan wingers en stonden soms met zeven achterin, want onze 'zes' zakte ook nog tussen de centrale verdedigers uit", vertelt hij in GvA.

Maar het zullen zijn aanvallende kwaliteiten zijn waar de fans vooral naar uitkijken. "Ik ben rechtsvoetig, maar ook met m'n linker­ scoor ik geregeld, die is best goed. Ik kan ook op verschillende manieren op doel trappen. Vanuit een centrale positie kies ik sneller voor a knuckleball (een effectbal­, red.) , om de keeper op het verkeerde been te zetten. Als ik van de flank kom, zal ik de bal eerder krullen.”

En dan zijn er nog de vrije trappen die hij voor zijn rekening neemt. Al zal dat wel verdeeld moeten worden met Ekkelenkamp. "Die waren in Zweden ook allemaal voor mij. Ik weet hoe het moet."