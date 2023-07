🎥 De Bruyne dolt op training, maar Carrasco laat City-verdediging sterretjes zien

Atletico Madrid heeft in een oefenwedstrijd van Manchester City gewonnen. Yannick Carrasco maakte het winnende doelpunt.

In een oefenwedstrijd in het Zuid-Koreaanse Seoul keken Atlético Madrid en Manchester City elkaar in de ogen. Heel wat sterren stonden in de basis, maar qua Belgen startte enkel Axel Witsel. Kevin De Bruyne en Yannick Carrasco begonnen op de bank.

Carrasco kwam op het uur wel op het veld, op het moment dat Witsel naar de kant ging. Vijf minuten later schoot Memphis Depay Atlético Madrid op voorsprong. Zo'n 10 minuten later was het moment van Carrasco gekomen.

De Rode Duivel ging vlot voorbij Rico Lewis, rukte op en knalde hard de 0-2 binnen. Ruben Dias milderde nog voor City, maar Atlético won toch met 1-2. Kevin De Bruyne, die deze week nog zijn kunstjes toonde op training, bleef de heel wedstrijd op de bank.

KEVIN DE BRUYNE 🤯 🪄pic.twitter.com/QfOY7CupaV — Diables Rouges Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) July 30, 2023