Koni De Winter lijkt Juventus te verlaten: 'deze Franse topclub ligt in polepositie'

Het lijkt er meer en meer op dat Koni De Winter Juventus zal verlaten. Volgens Italiaanse media ligt Lille in polepositie om hem binnen te halen.

In de zomer van 2018 trok Koni De Winter naar Italië. Hij verruilde de jeugd van Zulte-Waregem transfervrij voor die van Juventus.

De Winter kon echter nooit doorbreken bij de Oude Dame. Afgelopen seizoen werd hij aan Empoli uitgeleend. Daar schipperde de centrale verdediger tussen de bank en de basis. Uiteindelijk kwam hij in 14 wedstrijden in de Serie A in actie.

Zo leek zijn carrière wat in het slop te raken, maar in het begin van de zomer speelde De Winter een goed EK voor beloften. Daardoor speelde hij zich in de kijker van verschillende clubs.

Italiaanse media melden nu dat De Winter van heel wat interesse van Italiaanse en Franse clubs geniet. Onder meer Genoa zou geïnteresseerd zijn. Maar volgens transferspecialist zou Lille in polepositie liggen. Ook zouden de onderhandelingen aan de gang zijn.