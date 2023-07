Puertas heeft duidelijke boodschap na glansprestatie tegen Anderlecht: "Daar heb ik absoluut geen zin in"

Union verkocht dan weer een resem sterkhouders deze zomer, het wist het seizoen opnieuw op een positieve noot te starten en dat uitgerekend tegen stadrsrivaal Anderlecht. Eén van de bepalende spelers tegen paars-wit was Cameron Puertas (24).

De Zwitser hoopt zijn rol als invaller dit seizoen volledig achter zich te laten. “Ik heb altijd al gezegd dat ik gewoon op het veld wil staan, of dat nu bij Union is of ergens anders. Ik lig hier nu onder contract en als er plaats is voor mij om te spelen, dan blijf ik hier. Maar een seizoen zoals vorig jaar, daar heb ik absoluut geen zin in. Ik heb veel geduld getoond en ik hoop dat dat nu eindelijk zal lonen", vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Puertas is dan ook klaar om zijn verantwoordelijkheid op te nemen onder de nieuwe coach. "Het is een nieuw seizoen met nieuwe ambities en ik ben klaar om mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Als er een nieuwe coach komt, weet je dat de kaarten opnieuw geschud worden. Blesssin bewaart wel de filosofie van Union, maar legt tactisch wel zijn eigen accenten.”

Hij is dan ook erg lovend over Blessin, die hem naar eigen zeggen veel vertrouwen geeft. “Ik voel me nu meteen betrokken vanaf het begin, er is echt geen betere manier om aan het seizoen te beginnen. Wanneer je het vertrouwen krijgt van de coach, helpt je dat natuurlijk op het veld."