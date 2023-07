Scheidsrechtersbaas mild voor refs na opvallende oproep: "Moet je doorheen kijken"

Een slechtere timing kon haast niet. Na een weekend vol discutabele fases, kwamen de refs met een oproep om een loonsverhoging (vooral voor de VAR). Scheidsrechtersbaas Stephanie Forde reageert daar nu op.

Volgens haar zijn het twee zaken die je los van elkaar moet zien. "Er is nooit een goeie timing, want ik zeg het: er zullen altijd wedstrijdsituaties zijn die voer voor discussie opleveren. De arbitrage wordt nu eenmaal heel vaak als noodzakelijk kwaad gezien. Maar je moet door die paar fouten heen durven te kijken."

Toch is Forde streng voor de gemaakte fouten van het voorbije weekend. “Er zijn het afgelopen weekend heel lichte strafschoppen toegekend en dat betreuren we. Zeker omdat we voor het seizoen naar de clubs en de media hebben gecommuniceerd dat we die goedkope penalty’s wilden vermijden. Er zal altijd commotie zijn rond arbitrage, ook als er in een weekend zeven van de acht wedstrijden perfect gefloten zouden zijn, maar we zullen erop blijven hameren dat de refs de nieuwe richtlijnen moeten volgen.”

Zowel voor Club Brugge, Union, als OHL werden er de voorbije speeldag penalty's gefloten die op zijn minst voer voor discussie zijn.