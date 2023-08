De kassa rinkelt in Westerlo: dit bedrag gaven de Kemphanen deze zomer al uit aan spelers

Westerlo bouwt aan een zeer ambitieus plan, zoveel is intussen duidelijk. De Kemphanen wisten met Thomas Van den Keybus en Bryan Reynolds twee absolute sterkhouders langer aan boord te houden, maar moesten daarvoor flink in de buidel tasten.

Maar liefst 15 miljoen euro gaf Westerlo deze zomer al uit aan inkomende transfers. Daarmee is het niet alleen na Club Brugge de club die deze zomer het meest uitgaf aan transfers, het gaf in een paar maanden meer uit dan in de hele clubgeschiedenis.

De duurste transfers? Voor de Kroaat Matija Frigan werd de geldkraan helemaal opengedraaid: 5,5 miljoen euro, plus een eventuele bonus van 500.000 euro. Ook het definitief binnenrijven van Bryan Reynolds kostte de club maar liefst 4,5 miljoen euro. Ongeziene bedragen voor een club als Westerlo.

Toch probeert CEO Wim Van Hove de bedragen wat te nuanceren. “Wat er in de media verschijnt, is soms overdreven. Maar het klopt dat we deze zomer een serieuze inspanning hebben gedaan. Dat we nu zo actief zijn op de transfermarkt past gewoon in het plan dat we voor ogen hadden om een stabiele club uit te bouwen op het hoogste niveau. De voorbije jaren waren we nog genoodzaakt om spelers te huren, nu kunnen we wel investeren in onze kern.”