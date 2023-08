De verborgen detonatoren van de JPL: de onmisbare spelers die nooit in de statistieken verschijnen

Voor het boekjaar 2023-2024 heeft Voetbalkrant.com beslist om het klassement van pre-assists vast te leggen, de jongens die de voorlaatste pass bij een doelpunt geven. Een statistiek om spelers te belonen die laag scoren in het statistiekenklassement, maar onmisbaar zijn.

Wie nieuw seizoen zegt, zegt nieuwigheid bij Voetbalkrant.com. Voor de jaargang 2023-2024 zullen we de ranglijst van pre-assists, de voorlaatste pass die tot een doelpunt leidt, opstellen. Op deze manier kunnen we de spelers observeren die vaak betrokken zijn bij de constructie van doelen, maar die slechts zelden hun persoonlijke statistieken voeden.

Belangrijke opmerking: niet alle goals hebben pre-assists. Bij stilstaande fases en bepaalde acties raken minder dan drie spelers de bal voordat deze de achterkant van het net raakt. Voor deze eerste dag werden 12 pre-assists genoteerd van de 21 doelpunten.

Reeds een keeper vertegenwoordigd

We hoefden niet tot vrijdagavond te wachten om de eerste doelman in dit klassement te zien opduiken. Met zijn lange uittrap richting Loïc Lapoussin behaalt Anthony Moris de eerste pre-assist van het seizoen en is hij na één dag de enige doelman die deel uitmaakt van deze ranglijst.

De meest vertegenwoordigde speelsector is het middenveld: Kevin Möhwald (Eupen), Marco Ilaimaharitra (Charleroi), Bryan Heynen (Genk), Abdelkahar Kadri (Kortrijk) en Julien De Sart (La Gantoise) maken deel uit van de lijst.

De ranglijst na de eerste dag

Twaalf pre-assists uitgevoerd door... twaalf verschillende individuen. Naast bovengenoemde spelers haalden Isaac Nuhu (Eupen), Matija Frigan (Westerlo), Joseph Paintsil (Genk), Mike Trésor (Genk), Jelle Bataille (Antwerpen) en Matisse Samoise (La Gantoise) hun eerste pre-assist van het seizoen.