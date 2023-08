🎥 Wat een doelpunt! Dries Mertens doet alle monden openvallen met absolute wereldgoal in Champions League

Ook Galatasaray SK is op zoek naar de poulefase van de Champions League. Vanavond schakelden de Turken het Litouwse FK Zalgiris uit na een 1-0-overwinning in eigen huis.

Auteur van het enige doelpunt: Dries Mertens. En hoe? De 109-voudig Rode Duivel neemt het leer buiten de zestien ineens op de slof en laat de bezoekende doelman geen schijn van kans.

DRIES MERTENS RETAKES THE LEAD WITH AN ABSOLUTE GOLAZO!!!pic.twitter.com/hcf06Lr3My