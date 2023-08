Ait El Hadj over de belangrijke wedstrijd tegen Servette: "In Genk is het meer een familie dan in Anderlecht"

Uitgerekend op RWDM kreeg Anouar Ait El Hadj zijn eerste basisplaats van Wouter Vrancken. De spelverdeler kreeg zijn jeugdopleiding bij FC Brussels en is een echte Brusselaar. Maar nu ligt de focus in Limburg en doorstoten naar de volgende ronde van de voorrondes van de Champions League.

Zoals u gisteren al kon lezen heeft Ait El Hadj de knop omgedraaid. Hij wil slagen bij Genk en besefte dat hij zijn lichaam anders moest behandelen en voorbereiden. Het wordt geapprecieerd binnen de technische staf... "Ik ben intussen goed geïntegreerd. Vorig seizoen was daar weinig tijd voor, maar ik voel me goed binnen deze groep."

Het is een kern die heel goed aan elkaar hangt, ondanks de moordende concurrentie. "Het is een leuke groep met veel nationaliteiten. De sfeer is magnifiek. Ik heb nu Anderlecht en Genk meegemaakt en bij Genk is het meer een familie. We hangen heel erg aan elkaar. We vechten voor hetzelfde doel."

En dat doel is om naar de Champions League door te stoten. Al is de match tegen Servette nu het belangrijkste, want bij kwalificatie is het vangnet al de Europa League in plaats van eerst nog voorrondes te spelen.

"Die match van woensdag is heel belangrijk, want we hebben een grote kern. We kunnen twee ploegen opstellen en iedereen wil spelen. Maar we willen ook elke match winnen. Of het nu ik ben of een ander, dat maakt niet uit, als we onze doelen maar halen."