🎥 Cristiano Ronaldo toont dat hij nog steeds een fantastische speler is

In Engeland, Italië, Spanje of Saoedi-Arabië.... het maakt voor Cristiano Ronaldo niet uit. Scoren en belangrijk zijn dat zal hij altijd blijven doen. Dat bewijst hij wederom bij Al Nassr.

Al-Nassr won één wedstrijd in de groepsfase van de Arab Cub en speelde de ander gelijk, ook in die wedstrijd was Ronaldo goud waard. En tegen Zamalek was hij dat opnieuw.

Al-Nassr stond een lange tijd op achterstand, maar in de 87ste minuut van de wedstrijd moest Ronaldo opnieuw als reddende engel optreden. Hij kopte een voorzet binnen en behoedde Al-Nassr voor een nederlaag. Door het behaalde punt gaat de Saoedische club door naar de volgende ronde van de Arab Cup.

Sadio Mané maakte zijn debuut maakte voor Al-Nassr. De Senegalees rondde deze week zijn transfer van Bayern München naar Saoedi-Arabië af. Al-Nassr betaalde dertig miljoen euro voor hem.