Mike Trésor baalt enorm en reageert na uitschakeling in CL-voorrondes

KRC Genk werd na een zure wedstrijd uitgeschakeld door het Zwitserse Servette FC in de voorrondes van de Champions League. Na 120 minuten spelen stond het 2-2 gelijk, maar na penalty's trok de uitploeg aan het langste eind en won met 1-4.

Mike Trésor weet dat er meer in zat voor Genk. “We hebben veel kansen gehad en we konden ze gewoon niet afmaken. Op 2 of 3 momenten na zijn ze niet gevaarlijk geweest, maar ze kunnen daar wel 2 keer uit scoren. Wij hadden er gewoon meer moeten maken”, vertelde hij aan Voetbalkrant.

De 24-jarige aanvaller weet ook dat het mooie aanvallende voetbal van zijn ploeg niet steeds loont. “Er zijn misschien wel tijden en momenten geweest waarin we mooi voetbal speelden en dat de anderen daarvan profiteren. Dat ze dan een moment kregen en scoorden waarna het heel lastig was om terug te komen. Bij Servette gaven ze ook al aan dat ze het anders gingen aanpakken. Ze hebben dat ook wel goed gedaan maar tegen 10 man moeten wij gewoon altijd beter doen.”

Trésor hoopt dat Genk, ondanks de teleurstellingen van de laatste tijd, alsnog een Europese herfst tegemoet gaat. “Europees spelen is altijd een bonus, je kan daar heel veel uithalen. Daar kijken we dus ook zeker nog naar. Het is belangrijk voor mij, voor andere spelers en ook voor de club. Zeker na het afgelopen seizoen. Jammer dat het niet Champions League zal worden maar Europa League is ook nog heel mooi.”