Generale repetities lang niet ideaal: KV Oostende nog met betere uitslag dan Essevee en Beveren naar competitiestart

Het is nog toewerken naar de competitiestart voor de teams in de Challenger Pro League. KV Oostende, Zulte Waregem en SK Beveren werkten zaterdagavond hun generale repetitie af. KVO speelde in zijn laatste oefenmatch gelijk, Essevee en Beveren verloren.

KV Oostende - Almere (Ned) 2-2 Het leek aan de kust een overwinning te worden voor de Oostendenaren. Een rake trap van Andrew Jung maakte er 1-0 van en met de rust in zicht bleef ook Van Daele koelbloedig. Die dubbele voorsprong werd in de tweede helft nog uitgewist met een strafschop en een doelpunt vanuit het veldspel van Limbombe. Eindstand 2-2 dus. Zulte Waregem - Excelsior (Ned) 0-1 Ook die andere degradant, Zulte Waregem, ontving een Nederlandse tegenstander in zijn laatste oefenduel. Een brilscore bleef bijna een volledige wedstrijd op het scorebord. Tot Naujoks in de voorlaatste minuut met een knal in de verste hoek de overwinning schonk aan Excelsior. SK Beveren - Willem II (Ned) 2-3 Een derde duel der Lage Landen op de Freethiel met de ontmoeting tussen Beveren en Willem II. Na de 1-0 van Koyalipou ontbond bezoeker Oosting zijn duivels met twee doelpunten. Geusens bracht een kwartier voor affluiten de stand in evenwicht, maar Svensson had in de absolute slotminuten het laatste woord met de 2-3.