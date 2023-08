Manchester United betaalt meer dan 70 miljoen euro voor nieuwe spits en Piers Morgan haalt meteen zwaar uit

De amper 20-jarige Rasmus Hojland verhuist naar Atalanta Bergamo naar Manchester United. De ploeg van coach Erik ten Hag heeft voor de Deen een transferbedrag veil van zo'n 75 miljoen euro en daar kunnen nog aan 10 miljoen euro bonussen bij komen. Hojlund tekende een contract tot eind 2028.

"Het is geen geheim dat ik al sinds kleine jongen fan ben van deze geweldige club", ziet de jonge speler met veel enthousiasme zijn nieuw avontuur tegemoet. "Ik droomde er van om Old Trafford in te stappen als Manchester United-speler. "Deze droom wordt nu realiteit." Piers Morgan trekt er alvast de wenkbrauwen eens van op.

So, to recap: United have spent £47m on a goalkeeper who can’t stop shots from the half-way line, £60m on a midfielder who can’t hit 6ft open-goal sitters, and £72m on a striker I’ve never heard of..