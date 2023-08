Westerlo-voorzitter ziet Club Brugge als voorbeeld voor zijn club: "Niet als speeltje om alleen maar leuke voetballers te halen"

Westerlo speelt vanavond haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Met Club Brugge staat er meteen een grote uitdaging klaar de voor De Kemphanen.

Westerlo (15 miljoen euro) gaf na Club al het meeste uit aan transfers deze zomer in de Jupiler Pro League. Het gaf de miljoenen onder meer uit aan jonge talenten als Matija Frigan (20), Bryan Reynolds (22) en Adedire Mebude (19). “Een jonge speler zoals Foster die daarna met een meerwaarde wordt verkocht, daar kan hij als zakenman echt van genieten", zegt een vooraanstaand Belgisch clubleider in Het Nieuwsblad over voorzitter Oktay Ercan.

De Turkse voorzitter van Westerlo kijkt qua werking op naar Club Brugge. “Ercan ziet Westerlo niet als een speeltje om alleen maar leuke voetballers te halen. Hij wil op een duurzame manier investeren in de club. Een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld bij KV Kortrijk.”

Het is geen voorzitter die langs de zijlijn toekijkt, maar wil zich graag mee laten betrekken bij transfers. “Het is niet dat hij voor elke transfer zijn goedkeuring moet geven, maar hij weet wel graag waarmee de ploeg bezig. En als hij in het land is, komt hij graag mee aan de onderhandelingstafel zitten.”