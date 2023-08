KAA Gent en Club Brugge kennen hun mogelijke opdracht in laatste voorronde Conference League

Vandaag wordt er geloot voor heel wat Europese competities. De Conference League was als laatste om 14 uur aan de beurt, met KAA Gent en Club Brugge.

Bij UEFA wordt vandaag geloot voor de Europese competities. De clubs komen zo te weten welke de tegenstanders kunnen zijn in de laatste voorronde van de Champions League, Europa League en Conference League.

Om 14 uur zaten KAA Gent en Club Brugge in de trommel voor de play-offronde van de Conference League. Beide teams moeten wel eerst nog een vorige voorronde overleven om zover te geraken.

Op 10 en 17 augustus speelt KAA Gent tegen Pogon Szczecin uit Polen. Club Brugge heeft KA Akureyri uit IJsland als tegenstander.

Club Brugge speelt in de laatste voorronde, als het zich kwalificeert, tegen CA Osasuna. Voor KAA Gent is FC Dila Gori uit Georgië of Apoel FC uit Cyprus de tegenstander als het doorstoot. De wedstrijden van de laatste voorronde worden afgewerkt op 24 en 31 augustus.

Als Genk verliest tegen Olympiakos in de tweede voorronde van de Europa League, dan speelt het in de laatste voorronde van de Conference League tegen Adana Demirsport uit Turkije of NK Osjiek uit Kroatië.