Barcelona heeft een héél groot probleem: 'Catalaanse grootmacht dreigt Gündogan al meteen opnieuw te verliezen door financiële problemen'

FC Barcelona zit met de handen in het haar. Op enkele dagen van de Spaanse competitiestart heeft de Spaanse grootmacht officieel slechts dertien spelers. En misschien nog zorgwekkender: één van de absolute sterkhouders dreigt gratis te vertrekken.

Door financiële problemen en het niet-naleven van de regels rond het salarisplafond is FC Barcelona er niet in geslaagd om meer dan dertien spelers in te schrijven. Nieuwkomers Ilkay Gündogan, Oriol Romeu en Inigo Martinez mogen op dit moment niét spelen.

En vooral in het geval van eerstgenoemde is dat een serieus probleem. Gündogan kwam afgelopen zomer transfervrij over van Manchester City. De middenvelder heeft zichzelf ingedekt tegen de financiële problemen van zijn nieuwe werkgever.

© photonews

In zijn contract staat een clausule dat hij automatisch een vrije speler is indien Barcelona hem niet kan inschrijven voor de start van La Liga. Dat weten de Spaanse media. En in dat geval heeft hij recht op een volledig jaarsalaris.

Redding nabij?

Alle hens aan dek in Camp Nou. De Catalanen hebben nog enkele dagen de tijd om de middenvelder in te schrijven voor de competitiestart. Normaliter wordt de transfer van Franck Kessié naar Al-Ahli FC eerstdaags afgerond en kan Gündogan ingeschreven worden. Anders…