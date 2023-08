Genk-verdediger McKenzie neemt geen blad voor de mond: "Dan kan het nog een lang jaar worden"

KRC Genk verloor zaterdag verrassend met 0-1 tegen KAS Eupen. Mark McKenzie weet dat er snel een oplossing moet komen.

Opnieuw kon Racing Genk niet winnen na een wedstrijd waarin ze bijzonder dominant waren. Mark McKenzie wil nog geen paniek zaaien na de twee opdoffers van afgelopen week. "Er is zeker genoeg kwaliteit. We hebben dat allemaal al gezien", vertelt de verdediger in gesprek met Voetbalkrant.

Eén of twee resultaten definiëren je niet. Voor je het weet hebben we hier een andere discussie omdat we drie keer op rij winnen. Dat is de realiteit van het voetbal."

De Amerikaan weet dat zijn ploeg het beter kan doen en wil lessen trekken. "We mogen niet liggen muggenziften en de schuld op elkaar steken. We kunnen allemaal beter doen. We moeten hiervan leren zodat we ons beter kunnen voorbereiden in de toekomst."

Kalmte overheerst voorlopig nog, maar toch moet er iets veranderen bij de Limburgers. "Er is nog geen stress in de ploeg. Het is nog erg vroeg in het seizoen. We spelen dit seizoen nog veel wedstrijden."

"Langs de andere kant, als we er niet achter komen wat de reden is dat we zo’n kansen tegenkrijgen of als het uitvoeren in de aanval niet goed lukt, dan kan het nog een lang jaar worden."