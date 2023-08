'PSG onderneemt actie en maakt héél duidelijk dat Mbappé niét meer welkom is in het Parc des Princes'

Kylian Mbappé lijkt van de Parijse binnenstad te zijn verdwenen. Het goudhaantje was tot voor kort hét uithangbord van PSG, maar dat is ondertussen helemaal weggevaagd.

PSG heeft nu ook de laatste fysieke beeltenissen van Kylian Mbappé verwijderd. De Franse media laten weten dat een groot spandoek van Mbappé is verwijderd van het Parc des Princes.

Maar dat is niet alles: in de officiële fanshop van de Franse grootmacht is het niet langer mogelijk om een shirt van Mbappé te kopen. Ook die shirts zijn uit de handel genomen.

Akkoord met Real Madrid?

PSG verdenkt er Mbappé al langer van dat hij reeds een mondeling akkoord heeft met Real Madrid. De Parijzenaren zijn er als de dood voor dat hij op het einde van het seizoen gratis kan vertrekken.