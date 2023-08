🎥 Aan het kanon in Duitsland! Met deze fantastische statistieken begint Openda aan zijn periode bij RB Leipzig

Loïs Openda laat er geen gras over groeien in Duitsland. In de voorbereiding met RB Leipzig was de Belgische spits meteen goed bij schot.

Met maar liefst 7 doelpunten in 4 wedstrijden is de ex-Bruggeling meteen belangrijk voor zijn nieuwe club. Bij RB Leipzig moet hij dit seizoen Christopher Nkunku doen vergeten, die deze zomer de overstap maakte naar Chelsea. De Belgische spits scoorde onder meer een brace tegen het Spaanse Las Palmas. Komend weekend staat de Duitse supercup op het programma tussen Bayern en Leipzig, en de kans lijkt zeer reëel dat Openda minuten zal mogen maken tegen de landskampioen. Le doublé de Loïs Openda. ❤️🤍⚽️



Le Belge signe un doublé après 36 minutes de jeu. 💪



🎥 @RBLeipzig pic.twitter.com/d53wIqdBk0 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 5, 2023 Some of today’s goalscorers:



🦁 Victor Boniface ⚽️⚽️

🦁 Jonas Hofmann ⚽️

🌳 Serhou Guirassy ⚽️⚽️⚽️

⚡️ Loïs Openda ⚽️⚽️

⚡️ Benjamin Sesko ⚽️

🔱 David Datro Fofana ⚽️⚽️ pic.twitter.com/LUgTzhkXVE — Bundesliga Fantasy (@BLFTipser) August 5, 2023