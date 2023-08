De Condé geeft uitleg over extra nieuwkomers voor KRC Genk

KRC Genk speelt dit seizoen geen Champions League. Dat heeft geen enkele invloed op de inkomende transfers van de club, zo is bij de Limburgers te horen.

KRC Genk werd verrassend uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League door het Zwitserse Servette. Voor de buitenwereld lijkt dit een grote struikelblok om bepaalde transfers binnen te halen, maar dat klopt niet volgens Head of Football Dimitri De Condé.

“We wisten sowieso dat we drie sterke tegenstanders moesten uitschakelen om Champions League te spelen, dus makkelijk ging dat niet zijn. Natuurlijk, daar hoop je op en droom je van, maar dat gaat niet het vervolg beïnvloeden”, klinkt het duidelijk in Het Nieuwsblad.

KRC Genk slaagde voorlopig de spelerskern goed bij elkaar te houden. Doordat er geen sterkhouders vertrokken kwamen er ook geen grote financiële middelen binnen om daarmee inkomende transfers te betalen.

Toch is het de bedoeling om nog toe te slaan tijdens de zomermercato, zo laat De Condé nog weten. “We gaan binnenkort wel even kijken hoe we uit die kwalificatiewedstrijden komen, om dan hopelijk op het eind van de mercato nog iets te doen”, besluit hij.