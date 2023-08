Megadeal op losse schroeven? 'Rode Duivel en zijn entourage zorgen voor onrust'

Het is nog niet helemaal in orde wat betreft een transfer van Charles De Ketelaere. En dat maakt alles en iedereen nerveus in Italië.

Charles De Ketelaere was sowieso al wekenlang dé talk of the town in Italië. In Milaan wilden ze hem laten gaan, want vorig seizoen speelde hij allesbehalve de pannen van het dak. PSV Eindhoven werd genoemd, diverse andere clubs ook. Atalanta Bergamo werd dé oplossing uiteindelijk voor CDK. De deal leek helemaal rond, afgelopen weekend speelde AC Milan zelfs al niet meer mee tegen Monza. Alles samen zou dat met bonussen inclusief over een deal van 29 à 30 miljoen euro gaan. Te beginnen met een huurdeal van drie miljoen euro, met daarna een dure optie én een doorverkooppercentage. Maar: de deal is nog niet rond zo bljikt. Commissielonen Ook Het Laatste Nieuws is met de bevestiging naar buiten gekomen dat de entourage van De Ketelaere lastig doet over commissielonen. De geplande medische testen zijn daardoor on hold gezet. En dat zorgt voor heel veel onrust in de Italiaanse gelederen.