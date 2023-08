Dat duurde niet lang: Kompany en co meteen op achtervolgen aangewezen, raad eens wie de score opende?

Want Manchester City stond na amper 4 minuten al op voorsprong op Turf Moor. Niemand minder dan Erling Haaland maakte het eerste doelpunt van de Premier League-jaargang 2023-2024.

Na een typische City-(handbal)aanval wist de Noor koelbloedig af te werken. Kevin De Bruyne trok de bal voor doel, Rodri kopte terug en Haaland volleyde het leer ijskoud in doel.

Dit seizoen zal Haaland proberen zijn eigen record te verbeteren. Hij is de speler met het meest aantal doelpunten (36) in één Premier League-seizoen.

BIT LATE BUT ERLING HAALAND GOAL HE IS BREAKING THE RECORD AGAIN THIS SEASONNNNpic.twitter.com/HudakNSbng