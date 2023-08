Lang laat kritische brief van 'PSV-supporter', die hem vergelijkt met Van der Poel, niet aan zijn hart komen: "Samen naar 25"

Ook in Nederland weet Noa Lang de gemoederen te verhitten. De aanvaller kreeg een opvallende brief van een kritische 'fan' toegestuurd.

Daarin werd de PSV-speler vergeleken met wielrenner Mathieu Van der Poel. Maar niet in positieve zin. "Hallo Noa, heb je Van der Poel gezien? Wat een wielrenner is dat, wat een karakter. Dat heb jij niet, hè? Van der Poel is een nette jongen - net haar, mooi gebit, geen tattoos in zijn nek en geen grote mond zoals jij. Neem een voorbeeld aan hem", klinkt het.

Noa Lang zelf? Die laat het niet aan zijn hart komen. "Jij ook veel succes dit seizoen. Samen naar 25 (landstitels, red)."

Het is niet de eerste keer dat Lang door 'voetbalfans' op de korrel wordt genomen. Vorig seizoen nog viseerde iemand zijn pasgeboren zoontje. "Sommige internethelden gaan te ver", schreef Lang toen. Na excuses van de dader, besloot Lang uiteindelijk geen klacht in te dienen.