Boskamp heeft een héél duidelijk mening: "Even geloofwaardig als dat ik morgen een Iron Man win"

Dit weekend krijgt u de kans om alle sterren in de Saudi Pro League te bewonderen. De woestijncompetitie heeft wel héél veel Europese sterren kunnen lokken om het aantrekkelijk te maken. Maar niet voor Johan Boskamp...

Boskamp, die tientallen matchen per weekend ziet, heeft er geen nood aan. “Nee joh, laat ik lekker aan me voorbijgaan. Als ik naar een zandbak wil kijken, ga ik hier om de hoek wel naar de speeltuin", lacht hij in HBvL.

Nochtans spelen er de grootste namen ter wereld. Ronaldo en Benzema bijvoorbeeld. “Die ouwe knarren? Dan kijk ik liever naar de nieuwe sterren hier in Europa. De start van de Engelse en de Nederlandse competitie, dáár kijk ik naar uit. Die Saudi League kan me gestolen worden.”

Boskamp heeft er zelf wel ook gecoacht. "Daarom dat ik altijd moet lachen met de uitleg van spelers die ernaartoe gaan. Ze doen het zogezegd voor ' het project ' of ' het avontuur '. Terwijl íederéén donders goed weet dat ze alleen maar voor de knikkers gaan. Daar moet je toch niet over liegen? Da's net zo geloofwaardig als dat ik morgen een Ironman win."