📷 'Dennis Praet heeft persoonlijk akkoord met andere club'

Dennis Praet degradeerde met Leicester City uit de Premier League. Hij kijkt uit voor een nieuwe uitdaging.

Dennis Praet is op zoek naar een nieuwe uitdaging na de degradatie van Leicester City. Daarbij kwam al geregeld de naam van zijn ex-ploeg Torino ter sprake.

Praet heeft volgens Soy Calcio een persoonlijk akkoord bereikt met Torino, voor wie hij in het verleden al 24 matchen speelde. Hij zou er een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog een extra jaar kunnen tekenen. Daar staat een salaris van 1,5 miljoen euro per jaar tegenover.

Het enige wat voorlopig nog ontbreekt is een overeenkomst tussen beide ploegen. Praet heeft nog een contract tot 30 juni 2024 in Engeland. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt op dit moment 7 miljoen euro. Torino zou tussen de 3 en 4 miljoen euro bieden op dit moment.