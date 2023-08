Italiaanse club meldt zich voor Aster Vranckx: Belgische middenvelder wil maar één ding

Waar ligt de toekomst van Aster Vranckx? De gesprekken tussen PSV en Wolfsburg blijven maar aanslepen, en ondertussen zou ook een Italiaanse subtopper zich gemeld hebben.

Want Fiorentina is volgens Sacha Tavolieri geïnteresseerd in de diensten van de defensieve middenvelder. Die club zou echter niet in de plannen van Vranckx passen. De Belg wil enkel een transfer naar PSV Eindhoven.

De gesprekken tussen PSV en zijn huidige club Wolfsburg zouden echter aanslepen, omdat de Duitsers Vranckx graag aan boord willen houden.

Eerder al gaf de middenvelder aan vereerd te zijn dat PSV interesse toonde in hem. "Voor mij is het een eer, als een vereniging als PSV mij wil hebben", klonk het een week geleden nog.