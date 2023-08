📷 KV Oostende komt met mooi eerbetoon voor Franck Berrier

KV Oostende komt vandaag voor het eerst in actie in de Challenger Pro League. Het is vandaag ook twee jaar geleden dat Franck Berrier overleed en daarvoor doet de club iets bijzonders.

Zoals elke club schakelt ook KVO dit seizoen over op herbruikbare bekers. Voor de wedstrijd van vandaag tegen Lommel zullen dat nog bekers met het logo zijn maar in september lanceren we bekers met drie verschillende afbeeldingen op: ééntje met mascottes Manten en Kalle, een ander met een fanatieke supporter en een derde met onze veel te vroeg overleden ‘maestro’ Franck Berrier.

Vandaag is het exact twee jaar geleden dat de Franse spelmaker veel te vroeg overleed na hartfalen en dat willen we dus herdenken door zijn eigen beker te lanceren. Bovendien is het een foto vanuit het Stade Vélodrome waar Berrier schitterde tegen zijn favoriete Franse club Marseille. Een mooi eerbetoon dus voor een mooie voetballer en we zijn ervan overtuigd dat dit voor veel supporters een heus collector’s item wordt.

Daarnaast komt er op de bekers ook een QR-code te staan waar de fans specifieke informatie kunnen terugvinden over de wedstrijd en ook over de Belgische Cardiologische Liga, een VZW die preventie-advies geeft over cardiovasculaire ziekten.