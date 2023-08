Filip Joos verrast met zijn beste speler van het seizoen tot nu toe: "Die baltoets de beste van het seizoen op alle velden"

De competitie in de Jupiler Pro League is ondertussen drie speeldagen ver. En dus is het tijd voor een eerste, voorzichtig bilan.

Een aantal spelers maakten al heel wat indruk op Filip Joos. Daarbij ook onder meer Hugo Vetlesen, de nieuwe aanwinst van Club Brugge. Maar dé beste speler van de competitie in de eerste drie wedstrijden? Dat is volgens de analist en commentator een eerder verrassende naam. Filip Joos kiest namelijk voor ... Sven Kums, de ervaren middenvelder van KAA Gent. "Hij speelt echt waanzinnig", klinkt het in 90 Minutes. "Ik ben met mijn dochter van zestien jaar naar de match tegen de Polen gaan kijken. Zijn assist op Orban is voor mij de baltoets tot dusver van dit seizoen." Cuypers topschutter "Hij keek naar waar hij hem gaf. Er lag weinig ruimte en hij deed het echt prima", was Filip Joos echt vol lof voor de middenvelder. "En Cuypers wordt opnieuw topschutter. Die loopt echt enorm veel, hij speelt ook echt enorm goed", aldus nog Joos. "En Orban is ook echt goed."