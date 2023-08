Het doelt heiligt de middelen: Vrancken en Racing Genk leren belangrijke les voor terugwedstrijd tegen Olympiakos

Racing Genk won zondag met 0-1 op het veld van Cercle Brugge. Het was niet op de manier van Genk, maar het resultaat was er wel. En net dat zal belangrijk zijn donderdag.

Na drie verloren wedstrijden was het voor Racing Genk tijd om vertrouwen te tanken tegen Cercle Brugge. Het zag er in de eerste helft niet naar uit dat Genk met de drie punten naar huis zou gaan, want de Limburgers kwamen er niet echt uit.



Na de rust vond het wel een antwoord op het spel van Cercle, ook al had het wat geluk nodig met het schot van Bonsu Baah, dat via de rug van Cercle-doelman Warleson in doel ging. Geen overtuigende overwinning met aanvallend spel, maar wel een 'lelijke overwinning.'



"Dit was een gepast antwoord op de kritiek die er kwam na wedstrijden waarin we 90 minuten domineerden, maar niet het gewenste resultaat uit de brand konden slepen. Nu was de kwaliteit aan de bal veel minder, maar het resultaat is er wel. Zo gaat het soms in voetbal", zei Vrancken over de overwinning tegen Cercle.

Ook 'lelijk' tegen Olympiakos?

En dat moet Racing Genk ook meenemen voor de terugwedstrijd tegen Olympiakos van donderdag. Het moet een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd ophalen en dus zal moeten scoren. Als het de Grieken uitschakelt, is het ook al zeker van de groepsfase van de Conference League.

Maar na het mooie seizoen van vorig seizoen, waarin het bijna kampioen was, zou de Conference League niet echt een verdiende beloning zijn. De groepsfase van de Europa League, met enkele leuke tegenstanders, moet nu het doel zijn, met desnoods opnieuw lelijk voetbal.