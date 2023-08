Topscout beschrijft welk verlies Kindermans betekent voor Anderlecht: "Eén van de besten in België en in het buitenland"

Net als Jean Kindermans kan Urbain Haesaert een enorm CV voorleggen. De topscout werkte tussen 2010 en 2018 samen met Kindermans bij Anderlecht. Haesaert als hoofd scouting, Kindermans als eindverantwoordelijke bij de jeugd. De transfer naar Antwerp verraste hem.

Haesaert had niet verwacht dat Kindermans voor Antwerp zou kiezen. "Ik dacht dat Jean naar Ajax zou gaan, maar het is Antwerp geworden. Hij zal nieuwe horizonten willen verkennen, maar ik had dit niet verwacht", klinkt het bij Sporza.

Haesaert werkte goed samen met Kindermans. Het duo bracht heel wat talent voort. "Ik was hoofd van de scouting voor de jeugd, hij was hoofd opleiding. We zaten destijds bijna elke dag samen en uit ons overleg zijn veel goeie spelers gekomen."

"Jean was een voetbalkenner. Hij heeft de oefenvormen en de manier van werken voor de trainers bepaald. En zo is hij uitgegroeid tot een van de beste mannen in die rol, in België en in het buitenland."

De rolverdeling was duidelijk. "Ik bracht zonder makelaars spelers aan die top konden worden, hij werkte er dan mee. Hij rondde het financiële plaatje af met spelers en ouders. Om een nieuwe Jean te vinden, zal Anderlecht lang moeten zoeken. Hij was een Anderlecht-man in hart en nieren als echte Brusselaar."