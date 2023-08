Van der Elst laat licht schijnen over tweetal Rode Duivels: "Is dat dan zo veel beter?"

Timothy Castagne en Wout Faes zijn nog steeds spelers van Leicester City. Volgens Franky Van der Elst hoeft dat niet noodzakelijk een probleem te vormen voor de Rode Duivels.

“Dat die jongens nu in tweede klasse in Engeland spelen, doet voor mij niet veel ter zake. Vorig jaar speelden ze tegen degradatie, is dat dan zo veel beter?", vraagt hij zich af via Het Belang van Limburg.

Als ze een degelijk niveau blijven halen, is er volgens de analist geen enkel probleem. "Bovendien zijn er niet zoveel alternatieven, Louis Patris speelde op die positie bij de beloften maar die loopt zichzelf nog te veel voorbij. Zeno Debast voor de centrale positie dan, dat zou kunnen."

"Maar nog eens: tweede klasse in Engeland is een behoorlijk niveau en geen reden om spelers af te schrijven”, besluit hij.