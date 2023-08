Belangrijke wending bij de blessure van Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne moet dan toch geopereerd worden. In Antwerpen zal hij die operatie ondergaan. De Bruyne zal zo enkele maanden langs de kant staan.

Op de openingsspeeldag van de Premier League blesseerde Kevin De Bruyne zich al vroeg op het veld van Burnley. Het was voor de 3e keer op 3 maanden tijd aan de hamstrings.

Na de wedstrijd onderging De Bruyne enkele onderzoeken. Daaruit bleek dat een operatie nodig was. Die operatie zal over enkele dagen in Antwerpen plaats vinden.

De Bruyne zal 3 tot 4 maanden uit zijn. Bij de Rode Duivels mist hij al zeker de duels tegen Azerbeidzjan en Estland in september en ook tegen Oostenrijk, Zweden (oktober), Servië en Azerbeidzjan (november) zal hij er wellicht niet bij zijn.